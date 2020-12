De traditie van de “totemannen”: “Het kerstkindje is oorspronkelijk heidens”

De totemannen, kerstmannekes of cougnous worden altijd rond deze kerstperiode verkocht. “Het bestond al in de middeleeuwen. Het komt eigenlijk uit Noord-Frankrijk, Frans-Vlaanderen en zo is het afgezakt naar de Westhoek en naar Brussel. Toen ik nog in Brussel werkte, werden er de week voor Kerstmis enorm veel cougnous gemaakt. Dat was bijna niet bij te houden.”

“Het is afkomstig van het briochedeeg. De meeste bakkers maken het met het deeg van hun krentenbrood. Er zitten eitjes in, suiker en boter. Je kan het dan aanvullen met rozijnen, suikerstukjes of met chocolade. Een goede hobbybakker zal dat zeker zelf kunnen maken”, besluit bakker Guido. “Het is een traditie die duidelijk nog populair is, en ik vind dat we die traditie in ere moeten houden.”