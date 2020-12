Bushokje in Meise beklad met slogan tegen viroloog Marc Van Ranst

De bushalte “Rossemdorp” in Meise is door onbekenden beklad. De dader(s) heeft het gemunt op viroloog Marc Van Ranst, de boodschap is duidelijk. “Zoiets kan niet”, zegt oud-burgmeester Roger Heyvaert die vlakbij woont. “Marc doet zoveel goeds voor ons en zorgt voor onze gezondheid. Dat een vandaal zoiets doet. Er staat: “Marc Van Ranst kust mijn kloten”, dat is gewoon onverantwoord.” En dus dient Roger Heyvaert klacht in bij de politie tegen onbekenden voor het bekladden van het bushokje.