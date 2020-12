Hoogspanningslijnen in de Moeren (Meetkerke) en in de IJzerbroeken (Merkem) zijn het gevaarlijkst voor vogels, blijkt uit nieuwe risicoatlas

Een nieuwe versie van de atlas was nodig, omdat bepaalde natuurgebieden recent op grote schaal zijn heringericht. Dat is o.m. gebeurd in de IJzervallei, het Zwin, de Uitkerkse Polders en in het havengebied van Antwerpen. Daarom steeg het aantal vogels op die plaatsen aanzienlijk. Andere gebieden lieten de vogels dan meer links liggen. Zo is het havengebied van Zeebrugge de laatste jaren minder geliefd. Er zijn de jongste jaren ook meer gegevens bijgehouden over de vogels, zodat een nieuwe atlas onvermijdelijk werd.