Europarlementariër is kandidaat-koper van het meest beveiligde huis van België

In Keerbergen staat een woning te koop, die zo zwaar beveiligd is dat zelfs veiligheidsdiensten of de politie er niet in kunnen. De villa is het levenswerk van ingenieur Erwin Welleman. Hij maakte van z'n stulpje aan de Tremelobaan de veiligste woning van het land. Met 14 slaapkamers, vijf badkamers, een panic floor, een bunker met safe, en een gedemilitariseerde zone. De woning staat te koop voor 3.025.000 euro.

"Dat is veel geld, maar er zijn wel al kandidaat-kopers", vertelt Freddy Daems van immokantoor Engel & Völkers. "Een bedrijfsleider, maar ook een Europarlementslid. Ik kan niet zeggen wie, maar het gaat om iemand uit het buitenland." Kandidaat-kopers voor het huis worden eerst gescreend. "We gaan na wat hun achtergrond is en of ze de financiële middelen hebben om het huis te kopen. Zo proberen we ook te vermijden dat mensen zich voordoen als kandidaat-koper, maar stiekem gewoon het huis willen bekijken. Het is niet de bedoeling om er een toeristische attractie van te maken."

Voor Daems is het de eerste keer dat hij een huis moet verkopen dat zo extreem beveiligd is. "Hoe snel we het verkocht krijgen, weet ik niet, maar op ieder potje past een dekseltje."