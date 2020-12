Europese visserijraad legt visquota voor de eerste 3 maanden van 2021 vast

België is dan ook tevreden met de aanpak. "Ons land was al van bij het begin voorstander van deze "roll over"-aanpak, gelet op de tijdsnood en de blijvende onzekerheid over de lopende Brexit-onderhandelingen", klinkt het nog. "Door de meest pragmatische oplossing naar voor te schuiven heeft de visserijsector toch enige houvast in deze onzekere tijden."

Er is voor alle duidelijkheid nog geen akkoord over de toegang tot Britse wateren. Daarvoor is het afwachten op een handelsakkoord. Die toegang is nochtans cruciaal voor de Vlaamse vissers. Meer dan de helft van onze visvangst komt namelijk uit Britse wateren. "Het blijft een bijzonder precaire situatie zolang er geen duidelijkheid is over de brexit, maar voor onze vissers is het cruciaal dat ze de komende weken kunnen blijven vissen. Het is een kleine opluchting", aldus Crevits.