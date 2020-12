Beste Mark, dit jaar ging Facebook helemaal stuk, tijd om het in 2021 te fixen zoals je beloofde?

Het is op zich nog te waarderen dat een samenzwering als Qanon zich tenminste nog baseert op een soort theorie. In de wereld van algoritmes heeft de nieuwe complotdenker genoeg aan bevestiging in de vorm van likes en retweets. Dit geeft de theorie zuurstof, schrijven Harvard-politicologen Russell Muirhead en Nancy L. Rosenblum in hun boek ‘A lot of people are saying': “De nieuwe complotdenker heeft niets met het zoeken naar een theorie. De waarheid doet er nauwelijks toe. Waar de klassieke complotdenker het internet nog gebruikte om verklaringen te zoeken voor zaken die in de echte wereld gebeuren, is het voor de nieuwe complotdenker voldoende om ‘alleen maar vragen te stellen’ en zo verwarring te zaaien door ‘likes’ en ‘shares’ te genereren."