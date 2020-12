Fietser levensgevaarlijk gewond na aanrijding met bestelwagen in Lokeren

Op de Koning Boudewijnlaan in Lokeren is vanmiddag een fietser levensgevaarlijk gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een lichte bestelwagen. De aanrijding vond plaats op een oversteekplaats aan de Lokerhoutstraat. Op de oversteekplaats moeten fietsers voorrang verlenen aan het autoverkeer op de drukke Koning Boudewijnlaan.

Mogelijk was de fietser verblind door de laagstaande zon. De impact was zwaar. Het slachtoffer werd bijna 30 meter verder weggeslingerd en bleef roerloos op de weg liggen. De bestuurder van de bestelwagen raakte niet gewond maar was wel erg aangedaan door het ongeval. De fietser werd in zeer kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.