Flyers met fake news over mondmaskers uitgedeeld in Reet

Tot nu toe was er één inwoner die een klacht indiende over de flyer met foute informatie. "We kunnen er weinig aan doen, omdat de flyer niet letterlijk schrijft dat je het mondmasker niet mag dragen. Ze schrijven "weet wat je draagt" en laten de interpretatie aan de lezer over", zegt Van Camp in Start Je Dag. Volgens de grondwet geldt de vrijheid van meningsuiting en kunnen we dus niets doen. We houden ons neutraal in dit geval."