Franse president Emmanuel Macron besmet met het coronavirus: "Hij gaat zeven dagen in isolatie, maar blijft wel werken"

De president zegt ook al zijn buienlandse reizen af, waaronder een geplande reis naar Libanon. President Emmanuel Macron wordt op 21 december 43 jaar. Zijn echtgenote, Brigitte, is wel al 67 jaar oud. Zij gaat nu in zelfisolatie, maar ze heeft geen symptomen.

De Franse premier Jean Castex heeft al laten weten dat hij uit voorzorg ook in zelfisolatie gaat en zich zal laten testen. Castex werkt nauw samen met de president en beschouwt zichzelf als een contact. De premier moest vanmorgen in de Franse senaat uitleg geven over de vaccinatiestrategie in Frankrijk, maar liet zich vervangen door de minister van Volksgezondheid.

Ook de Spaanse premier Sanchez zondert zich zeven dagen af omdat hij Macron heeft ontmoet. Zopas heeft ook Europees Raadsvoorzitter Charles Michel via zijn woordvoerder laten weten dat hij uit voorzorg in zelfisolatie gaat. Michel wordt niet beschouwd als een nauw contact, hij testte dinsdag nog negatief.