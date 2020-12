Fransman Jean-Luc Brunel gearresteerd vanwege betrokkenheid in zaak-Epstein

Claims van misbruik zijn ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan naar voren gekomen, en drie vrouwen hebben bewijsmateriaal gegeven aan onderzoekers in Frankrijk. Het gaat onder meer om de verklaring van het voormalig Nederlands model Thysia Huisman. Die zegt dat ze werd gedrogeerd en verkracht door Brunel, een ex-modellenscout, in een appartement in Parijs in de vroege jaren 90. Ze beschrijft het voorval in het boek Close-up dat onlangs verscheen. Vorig jaar september deed ze aangifte tegen Brunel.

De Fransman wordt in Amerikaanse rechtbankdocumenten beschuldigd van verkrachting en van het werven van jonge meisjes voor Epstein. Virginia Giuffre, die een rechtszaak aanspande in de VS, beschuldigde Epstein ervan haar als "seksslavin" te hebben gebruikt en zei dat ze gedwongen was te slapen met bekende politici en zakenmensen, onder wie Brunel.

De advocaat van Brunel heeft eerder gezegd dat zijn cliënt alle beschuldigingen ontkent.