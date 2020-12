Gemeente Putte zet in op verkeersveiligheid: 140 reflectoren verlichten zebrapaden aan scholen

In Putte, dicht bij Mechelen, zijn de oversteekplaatsen aan de scholen voortaan extra verlicht met reflectoren. Het gaat om 13 zebrapaden waar de gemeente in totaal 140 wegdekreflectoren heeft geplaatst. "Zo lichten de zebrapaden altijd op, want de reflectoren werken wanneer er licht op schijnt", zegt burgemeester Peter Gysbrechts (Open VLD).