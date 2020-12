Gentse Feesten breiden uit met nieuw jongerenfestival

Het nieuwe festival is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 25 jaar. Zij zullen gratis allerlei activiteiten kunnen doen, zoals breakdance, rap, beatboxing, skateboarden en graffiti. Bedoeling is om zo het aanbod voor jongeren op de Gentse Feesten te verhogen. Waar dat festival zal plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De stad zoekt nog een plekje binnen de Gentse Feesten-zone, want het is niet de bedoeling om die zone uit te breiden.