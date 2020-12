Gentse politie overmeestert West-Vlaming die rechtbank met kasseien bekogelt: "Hij stond terecht voor vandalisme"

Een West-Vlaamse man moest voor het Gentse Hof van Beroep verschijnen voor vernielingen die hij eerder aangericht zou hebben aan het OCMW van Roeselare. De man was daar in eerste aanleg al voor veroordeeld in Kortrijk maar ging tegen die uitspraak in beroep.

De zaak verliep eerst rustig, maar na de pleidooien begon de man te discussiëren met de voorzitter. Hij weigerde om de zittingszaal te verlaten, waarop twee agenten hem naar de parking van het justitiepaleis moesten begeleiden. Toen die agenten terug naar binnen gingen, vernielde de man eerst een zijruit van het hof van beroep aan het Koophandelsplein en reageerde hij daarna zijn woede af op de inkomdeur. Hij bekogelde die met kasseistenen die hij had losgewrikt. Een van die stenen vloog door het veiligheidsglas, waarop de onthaalbediende een stil alarm in gang zette. Zo konden de agenten de man, die net nieuwe stenen aan het rapen was, overmeesteren. De man zal zich nu ook voor de nieuwe vernielingen voor de rechtbank in Gent moeten verantwoorden.