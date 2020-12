Gentse studentenraad maakt online kaart met alle studieplekken in Vlaanderen en Brussel

Een grote bevraging bij studenten vorig academiejaar wees uit dat 40 procent van de studenten niet altijd een goede plek vindt om in alle rust te studeren. Om dat probleem op te lossen bundelde de Gentse studentenraad alle studieplekken in heel Vlaanderen en Brussel op een handige website. Zo kunnen studenten snel een plek vinden zonder al te veel moeite. “Het werkt een beetje zoals Google Maps of andere open kaarten online”, vertelt Nathan Steyaert van de Gentse studentenraad bij Radio 2 Oost-Vlaanderen.