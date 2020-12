Gepensioneerde man uit Leuven kan normaal terug van Tenerife naar België: "Ik moet terug, onze medicijnen zijn bijna op"

Willy geraakte in maart besmet door het coronavirus. "Ik was één de eerste gevallen. Ik heb bijna drie weken in het ziekenhuis gelegen. Ik lag niet op de intensieve zorg. Ik heb me er moeten doorspartelen want het is een serieus virus. Ik ben er doorgekomen. Ik heb me enkele weken geleden laten testen en het blijkt dat ik enorm veel antistoffen heb opgebouwd."