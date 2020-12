Griekse luchtmacht koopt 18 Rafales van het Franse Dassault om sterker te staan tegenover Turkije in de Middellandse Zee

Zo beschikt Athene over niet minder dan 153 F-16's, een groot aantal daarvan is van recente datum. Ter vergelijking: België heeft er 54 en die zijn nog niet allemaal inzetbaar ook. Daarnaast zijn er wat oudere Phantoms F-4, maar die dateren nog uit de tijd van de Vietnamoorlog en zijn aan vervanging toe.

Tijdens de financiële crisis van na 2008 moest Athene besnoeien en zag het vooral het Turkse overwicht in de lucht toenemen. Dat lijkt nu te keren. De Grieken zetten massaal in op modernisering van hun luchtvloot en daarin passen de Franse Rafales. Ook gaat Griekenland een aantal erg moderne door de VS gebouwde F-35's overnemen die eerder voor Turkije gebouwd werden, maar die door de spanningen tussen de VS en Ankara niet geleverd zullen worden. Griekenland zou daarbovenop ook nog een twintigtal van die F-35's extra willen laten bouwen. Zelfs dan heeft Griekenland nog minder gevechtsvliegtuigen dan Turkije, maar wel modernere toestellen. Bovendien is de Turkse luchtmacht verzwakt door een groot aantal arrestaties van officieren na de mislukte staatsgreep van 2016.