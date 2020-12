Vliegveld van Ursel wordt tijdelijke brexit-parking: "Morgen vliegen we 30 toestellen over naar een nieuw onderkomen"

Als de files op de E40 richting kust te lang worden, zullen er vrachtwagens van de weg gehaald worden en afgeleid worden naar het vliegveld van Ursel. Ze moeten daar wachten tot het opnieuw rustiger wordt op de weg. “Dit is een nieuwe klap in een zwaar coronajaar”, zegt Kurt Plyson van vliegclub Ursel. “We hebben meteen gezocht naar een oplossing en hebben die gevonden in Wevelgem. We gaan alle vliegtuigen, een 30-tal, naar daar overvliegen.” De noodparking Ursel blijft al zeker tot eind januari open.