Hoogstraten voert belastingen in voor tankstations aan de grens: "Overlast van tanktoerisme aanpakken"

Tankstations in de bedrijvenzone langs de E19 in Meer, bij Hoogstraten, zullen vanaf januari 2.500 euro per jaar moeten betalen per slang die speciaal voor vrachtwagens is bestemd. Aan de tankstations komen veel Nederlandse vrachtwagenchauffeurs die in België goedkoper willen tanken. Maar daardoor zijn er te weinig parkeerplekken en veel zwerfvuil. "Door belastingen in te voeren voor de tankstationuitbaters, krijgen we de middelen om dat probleem aan te pakken", zegt schepen Katrien Brosens (Hoogstraten Leeft).