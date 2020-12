In de gevangenis tijdens de coronacrisis: "We zitten dubbel achter slot en grendel"

De voorbije maanden zijn ook ontzettend moeilijk geweest voor de gedetineerden in onze gevangenissen. Niet alleen was er geen of amper bezoek mogelijk, ze konden zich ook niet voorbereiden op hun vrijlating. De coronaregels laten namelijk niet toe dat ze aan hun reclasseringsplan werken. “Het overheersende gevoel bij onze gedetineerden is dat ze dit jaar dubbel achter slot en grendel zitten", zegt psychologe Charline Libbrecht, die al enkele jaren de gedetineerden in de gevangenis van Brugge begeleidt.