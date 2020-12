"Derde golf is zich aan het voorbereiden": huisartsen en intensivisten bezorgd over stijgende cijfers

En zo'n stijging kan grote gevolgen hebben. "Onze zorgverleners zijn op en er liggen nog steeds veel patiënten op de intensieve afdelingen", zegt Benoit. "Een nieuwe stijging in aantal patiënten kunnen we momenteel niet aan, net omdat we niet veel reserve hebben. We mogen niet treuzelen eens de curve weer exponentieel wordt. Dat is echt mijn oproep aan de politiek. Als we meer capaciteit hadden, kan je meer risico's nemen, maar dat hebben we nu niet."