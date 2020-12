IS-vrouw van 24 die repatriëring uit Syrië eiste veroordeeld tot 5 jaar cel

In 2015 reisde de Brusselse Hafsa Sliti haar vader, die IS-strijder was, achterna naar Syrië. Ook Sliti sloot zich in Syrië aan bij de terreurgroep. In de jaren daarna kreeg Sliti 2 kinderen, van 2 verschillende IS-strijders. De kinderen zijn intussen zo'n 2,5 en 4 jaar oud. In februari 2018 kwam de vrouw terecht in het gevangeniskamp Al-Roj. Sindsdien probeerde ze verschillende keren via de rechtbank de Belgische staat te verplichten om haar met haar kinderen te repatriëren, maar dat mislukte.