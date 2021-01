Na de bosbranden, stormen en overstromingen van 2020: pakt de wereld dit jaar de klimaatverandering aan?

Voorlopig zijn we niet bijster goed bezig om daar iets aan te doen. Ja, door de coronacrisis hebben we wereldwijd 7 procent minder CO₂ uitgestoten, maar lockdowns zijn uiteraard geen structurele oplossing voor het klimaatprobleem.

En het klimaatakkoord van Parijs dan, dat de opwarming van de planeet wil beperken tot ruim onder de 2°C (en liefst zelfs tot anderhalve graad)? Dat zette tot nu toe ook niet veel zoden aan de dijk. Momenteel stevenen we af op ruim 3°C extra tegen het einde van de eeuw. Dat is ver boven de 2°C, de grens waarbinnen de gevolgen van de klimaatopwarming enigszins onder controle gehouden kunnen worden. We zitten nu trouwens al aan 1,2°C.

Alok Sharma, de Britse minister van Industrie en Energie die de VN-klimaatconferentie van volgend jaar zal voorzitten, verwoordt het zo: "In de toekomst zullen de mensen zich afvragen of er genoeg is gedaan om de opwarming te beperken tot anderhalve graad, en zo de mensen en de natuur te beschermen tegen de impact van de opwarming. Als we eerlijk zijn, moeten we momenteel zeggen dat het antwoord 'nee' is."