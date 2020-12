Kraan van 36 ton kantelt om in een gracht in Oostmalle

In Oostmalle is donderdagochtend omstreeks 9.30 uur een zware kraan in een gracht beland. De bestuurder van de kraan reed in de berm aan Heihuizen, dat is de verbindingsweg tussen Oostmalle en Wechelderzande. Het gevaarte van 36 ton kantelde om en kwam zo in de gracht terecht.

De bestuurder van de kraan raakte niet gewond. Twee kranen van dezelfde firma kwamen ter plaatse om de gekantelde kraan te takelen. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog niet bekend. Op die weg zouden wel vaker voertuigen in de gracht belanden, omdat ze iets te veel uitwijken bij het passeren van een tegenligger. Of dat hier ook het geval was, wordt nog onderzocht.