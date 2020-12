Gemeente Lievegem benoemt "man die Vlaming leerde fonduen" tot ereburger

Ghislain Lippens heeft zijn ereburgerschap voornamelijk te danken aan zijn rijkgevulde carrière. Tijdens de jaren ’60 nam hij als slager de fondue, die hij ontdekt had in Zwitserland, mee naar Waarschoot: “Tijdens drie verschillende demonstratieavonden met meer dan 400 toeschouwers presenteerde ik die fondue. Bij één van die avonden was ook Walter Capiau aanwezig.” Die laatste maakte er meteen een item van in het bekende BRT programma ‘Binnen en Buiten’.

Lippens zag het graag gebeuren: “Op die manier was de fondue gelanceerd. Iedereen vond het zo lekker en prettig dat we binnen de kortste keren honderden fonduepannetjes moesten bestellen. Mensen kwamen van Oostende, Brussel, echt van overal.” Lippens is tevreden dat de fondue maar weinig heeft ingeboet aan populariteit: “Bij ons staat hij hier ook nog twee keer per jaar op tafel hoor.”