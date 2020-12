Limburgs openbaar vervoer ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers: “Ook steden en gemeenten hebben verantwoordelijkheid”

Jan Van Looveren van "Factcheckers" vroeg op voorhand geen assistentie aan, wat normaal moet, en had ook geen begeleiding met zich mee. Daarmee liep het even fout in Houthalen-Helchteren. Hij moest even aandringen bij de buschauffeur vooraleer hij op de bus werd geholpen. In het station van Hasselt was iedereen echter behulpzaam en raakte hij vlot op de trein.