Man uit Deurne gaat drie jaar naar de gevangenis omdat hij vriendin aanzet tot prostitutie

Het slachtoffer leerde de man uit Deurne kennen in 2006. Op dat moment was ze werkzaam als prostituee. Ze begonnen een relatie net voor hij naar de gevangenis in Tilburg moest. Toen hij in juni 2011 een vast adres nodig had voor het elektronisch toezicht, trok hij bij haar in.

In 2012 raakte ze zwanger van de man. Ze wilde stoppen als prostituee, maar dat wilde de man niet. Hij leidde volgens het slachtoffer een luxueus leventje op haar kosten en spendeerde dagelijks zo’n 200 euro van wat zij verdiend had aan feesten.