Man uit Houthalen-Helchteren opgepakt na 14 diefstallen van voornamelijk … pistachenootjes

De pistachedief zit intussen in de cel voor al de diefstallen die hij gepleegd zou hebben. Vorige week liep hij tegen de lamp in Oudsbergen, maar hij was sinds juli ook actief in Houthalen-Helchteren, Genk, Peer, Lommel, Zonhoven en Diepenbeek. Hij was vooral verlekkerd op sigaretten en etenswaren, maar wat hij nooit kon laten liggen waren pistachenootjes. Elke keer dat hij toesloeg in een winkel, nam hij steevast enkele nootjes mee.