Waar denken mensen dat ze besmet zijn geraakt? Vooral thuis en op het werk, blijkt uit cijfers van contactopsporing

"De cijfers bevestigen wat we al wisten", zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid. "Mensen geraken het meest besmet binnen het gezin of bij familie of vrienden. Dat is logisch, omdat het meestal de mensen zijn met wie je het nauwst contact hebt. Ook de werkplek was al eerder opgedoken als plaats waar besmettingen gebeuren. Het is ook een van de weinige plaatsen waar mensen vandaag nog regelmatig naartoe gaan. De cijfers van het aantal besmettingen die er op de werkplek gebeuren, tonen nog maar eens aan hoe belangrijk telewerken is. Als je met andere woorden ook thuis kunt werken, blijf je beter op de werkplek weg."