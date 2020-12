12 jongeren uit Grieks vluchtelingenkamp komen 3 maanden na verwoestende brand aan in België

In totaal gaat het dus om twaalf vluchtelingen en migranten, tien jongens en twee meisjes. De meesten komen uit Afghanistan. Twee jongeren komen uit Palestina, een iemand komt uit Somalië en dan is er nog iemand uit Congo. Negen van hen hebben een link met ons land, bijvoorbeeld omdat ze hier al familie hebben.

"We houden ons aan onze belofte: prioritair inzetten op het beschermen van jongeren. Na de berichtgeving van gisteren dat een driejarig meisje verkracht werd in een Grieks vluchtelingenkamp meer dan ooit", zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

De twaalf komen nu in het opvangnetwerk in ons land terecht, in afwachting van de goedkeuring van het verzoek tot bescherming of asiel. De kans is groot dat ze die bescherming effectief zullen krijgen.

Volgend jaar komen er nog eens 150 andere mensen naar België, waarvoor ons land een engagement heeft aangegaan. De selectieprocedure voor hen loopt nog. Staatssecretaris Mahdi vindt dat er meer structurele oplossingen nodig zijn, zeker voor noodsituaties zoals op de Griekse eilanden.