Muzikaal duo vraagt met debuutsingle '1712' aandacht voor seksueel geweld

Bij 11 à 12 procent van alle oproepen is seksueel geweld de belangrijkste vorm van geweld. Seksueel geweld wordt vaak vermeld als onderdeel van kindermishandeling (10 pct van de oproepen) en geweld tussen volwassenen (16 pct). Bij 56 procent van de oproepen over geweld tussen minderjarigen is seksueel grensoverschrijdend gedrag de belangrijkste problematiek.

"De oproepen gaan over alle vormen van grensoverschrijdend gedrag: over seksueel misbruik in het gezin, seksuele intimidatie in de publieke ruimte, grensoverschrijdend gedrag op school, de sportclub of in een relatie", verklaart coördinator Wim Van de Voorde. "De contactnemers zijn vaak slachtoffers of mensen in de nabije omgeving van het slachtoffer zoals familie en vrienden. De meeste van die ervaringen blijven onder de radar van hulpverlening en justitie." Daarom wilde Kids With Buns er een nummer over schrijven.

"Ik ken vele vrienden en vriendinnen die misbruikt of geïntimideerd zijn geweest. Met het nummer willen we bewustzijn over de problematiek creëren en een hart onder de riem steken bij mensen die zoiets hebben meegemaakt", verklaart Amber Piddington, die samen met Marie Van Uytvanck het duo vormt. Kids With Buns stond dit jaar in de halve finale van Humo's Rock Rally en werd ook geselecteerd voor De Nieuwe Lichting 2021 van Studio Brussel.