Nieuw recyclagepark op komst in Tervuren

"Als het nieuwe recyclagepark er is, zal het huidige park verdwijnen", zegt Kelchtermans. "Als alles vlot verloopt, zullen de plannen in 2021 klaar zijn en dan is het wachten op de bouwvergunning. We hopen dat de inwoners nog deze legislatuur in het nieuwe park terecht kunnen. Wat er met het huidige recyclagepark gaat gebeuren, dat moet de gemeente beslissen, want die is eigenaar van de gronden."