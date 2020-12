Nieuw type atoomklok is nog preciezer, nuttig voor onderzoek donkere materie en effect zwaartekracht op tijd

De beste atoomklokken ter wereld meten de tijd zo precies dat ze, als ze sinds het begin van het universum zo'n 13,8 miljard jaar geleden zouden gewerkt hebben, nu slechts ongeveer een halve seconde verkeerd zouden lopen.

En toch zouden ze nog nauwkeuriger kunnen zijn. Als atoomklokken de trillingen van de atomen nauwkeuriger zouden kunnen meten, zouden ze gevoelig genoeg zijn om fenomenen als donkere materie en zwaartekrachtgolven op te sporen. Met betere atoomklokken zouden wetenschappers ook in staat zijn te beginnen met het beantwoorden van een aantal licht verbijsterende vragen, zoals wat het effect zou kunnen zijn van zwaartekracht op het verstrijken van de tijd en of de tijd zelf verandert naarmate het universum ouder wordt.

Nu hebben natuurkundigen van MIT een nieuw soort atoomklok ontworpen waarvan ze zeggen dat die wetenschappers mogelijk zal toelaten die vragen te onderzoeken en een nieuwe natuurkunde bloot te leggen.

De onderzoekers hebben een atoomklok gebouwd die geen wolk van willekeurig oscillerende atomen meet, zoals de modernste andere atoomklokken, maar in de plaats daarvan atomen meet die kwantumverstrengeld zijn. De atomen zijn met elkaar verbonden op een manier die volgens de wetten van de klassieke fysica onmogelijk is, en dat stelt de wetenschappers in staat de trillingen van de atomen preciezer te meten.

Kwantumverstrengeling is een vreemd fysisch verschijnsel waarbij een paar of een groep van deeltjes op zo'n manier met elkaar verbonden zijn dat het onmogelijk is om de kwantumstaat van één afzonderlijk deeltje te bepalen los van de kwantumstaat van het andere deeltje of de andere deeltjes, zelfs als die deeltjes zich op een verre afstand van elkaar bevinden.

Een ingreep bij een deeltje van een paar verstrengelde deeltjes zal altijd een onmiddellijk gevolg hebben bij het andere deeltje. Twee elektronen kunnen bijvoorbeeld een tegengestelde spin - een bepaalde kwantumeigenschap - hebben, en als er een elektron gemanipuleerd wordt zodanig dat de spin verandert, zal volgens de verstrengelingstheorie het andere elektron onmiddellijk reageren en zijn spin veranderen, zodat de twee elektronen een tegengestelde spin behouden. Albert Einstein, een van de vaders van de kwantumfysica, liep niet erg warm van het fenomeen en hij noemde kwantumverstrengeling spottend 'spookachtige actie op afstand'.

Het fenomeen mag dan wel volledig tegen elke intuïtie ingaan maar het bestaat wel degelijk, en de nieuwe klok met de verstrengelde atomen kan dezelfde precisie vier keer sneller bereiken dan klokken zonder verstrengeling.

"Optische atoomklokken die verbeterd zijn door verstrengeling zullen het potentieel hebben om in één seconde een hogere nauwkeurigheid te bereiken dan de meest geavanceerde optische klokken die we nu hebben", zei Edwin Pedrozo-Peñafiel, een postdoctoraal onderzoeker aan MIT en de hoofdauteur van nu gepubliceerde studie over de atoomklok.

Als de modernste atoomklokken aangepast zouden worden om verstrengelde atomen te meten op de manier van de MIT-klok, zou hun precisie zodanig verbeteren dat ze gemeten over de hele levensduur van het universum minder dan 100 milliseconden verkeerd zouden lopen. Dat is minder dan een tiende van een seconde, terwijl het bij de klassieke atoomklokken zoals gezegd ongeveer een halve seconde zou zijn, 5 keer meer.