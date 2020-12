Nieuwe delicatesse uit Noord-Limburg: chocoladepraline met geitenkaas en advocaat

Het recept bestaat nu al uit geitenkaas en advocaat, maar het mengsel had ook nog iets nodig om bij elkaar te blijven. “Eerst wilde ik de advocaat gewoon over de geitenkaas gieten, maar dat was geen zicht”, lacht Boonen. Zo zijn ze dan terechtgekomen bij Emmanuele Bussels van chocolaterie Wele. Hij heeft het geheel in een jasje van witte chocolade gestoken. “We gebruiken witte chocolade omdat deze er het beste bij past. Maar het is zeker de bedoeling om de pralines in de toekomst ook met pure chocolade te maken”, zegt Bussels.

Zo hebben deze drie Noord-Limburgse handelaars hun specialiteiten gecombineerd. “Het resultaat mag er zijn. Ik vind het heel speciaal, heel lekker en heel apart”, zegt Hilde Verbeek. Voor iedereen die de pralines wil uitproberen: je kan ze vanaf vandaag bestellen via de webshop van chocolaterie Wele's.