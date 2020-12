Senioren vinden dat banken te hoge kosten aanrekenen voor wie niet digitaal bankiert

Doordat steeds meer kantoren sluiten en cashautomaten verdwijnen, moeten ouderen zich steeds verder verplaatsen. "Dat is niet altijd evident, ze moeten rekenen op familie of op het openbaar vervoer", zegt Ophalvens in "De ochtend". "In Zweden en Nederland werken banken samen om cashautomaten te installeren. Dat komt er ook in ons land. Wij willen dat die automaten dan nabij genoeg geïnstalleerd worden, liefst op deelgemeente niveau."

"60 procent van de mensen in ons land betaalt nog met cash. Dat is heel vaak het geval in kleine winkels, waar er niet altijd de mogelijkheid is om met de bankkaart te betalen. Dus het is zeker en vast nog nodig dat er dichtbij cash kan worden afgehaald."