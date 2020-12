Ongewoon kerstconcert op paleis: persoonlijke boodschap en prins Emmanuel en prinses Eleonore die sax en viool spelen

Andere jaren poseert de koninklijke familie net voor het kerstconcert bij de kerstboom in het koninklijk paleis, en is het uitkijken naar wie van de familie er is. Vorig jaar was dat zelfs de voltallige koninklijke familie, voor het eerst sinds Filip koning is. Dit jaar kan alleen het koningsgezin zelf op het paleis zijn. Maar ze hebben wel een speciale boodschap voor alle Belgen, die ze samen brengen.