Ontsnapte jongen: "Ze sloegen ons om sneller te lopen", nog steeds zeker 300 ontvoerde schoolkinderen vermist in Nigeria

In Nigeria zijn 17 jongens gered van de meer dan 300 schooljongens die vorige week ontvoerd werden in de noordelijke deelstaat Katsina, dat heeft de gouverneur van Katsina gemeld. De politie en militairen zouden de jongens gered hebben. Maar de Nigeriaanse ouders in Katsina leven in angst, woede en wanhoop omdat nog steeds honderden kinderen vermist zijn. Ze verwijten de regering slecht bestuur. De moslimterreurgroep Boko Haram heeft de ontvoering opgeëist.