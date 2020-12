We moeten onze planeet dringend haar veerkracht teruggeven

Ten tweede zullen we deze uitdagingen – zowel de huidige coronapandemie als het bredere perspectief van de biosfeercrisis - per definitie internationaal moeten aanpakken. Hier in België hebben we het grote geluk te beschikken over één van de meest performante zorgsystemen en sociale-zekerheidstelsels ter wereld waardoor we na een aantal spannende maanden stilaan het einde van onze nationale lockdown in zicht lijken te krijgen. Hulde aan alle zorgwerkers die het de voorbije maanden voor ons opgenomen hebben!

Wereldwijd is de coronapandemie echter allerminst onder controle, integendeel. Wanneer we daarover lezen in de pers wordt er vaak gefocust op het dubieuze gedrag van personages als de Braziliaanse president Jair Bolsonaro of de leider van Wit-Rusland, Aleksandr Loekasjenko. De realiteit is echter dat de meeste landen doen wat ze kunnen en met de moed der wanhoop proberen op een doordachte en coherente manier de pandemie te beheersen, maar dat ze daar gewoon de middelen niet toe hebben.

Lockdown is een luxe die een arme Peruaan die elke dag op de markt een paar producten moet verkopen om te kunnen overleven, zich simpelweg niet kan permitteren. Wie amper toegang heeft tot water, kan uiteraard niet de hele tijd zijn of haar handen wassen. Voor wie in overbevolkte sloppenwijken leeft is het advies om te ‘social distancen’ een wrange grap.

In Afrika bemoeilijkte de coronacrisis de noodhulp die het leed van de sprinkhanenplaag daar moet helpen lenigen, waardoor voor miljoenen mensen acute hongersnood dreigt. En in veel landen kraakt het gezondheidssysteem in al zijn voegen van zodra de coronabesmettingen opnieuw toenemen.