Oudenaards bedrijf Vergokan schenkt grote hoeveelheid speelgoed aan kansarme kinderen

Begin deze maand wist Kaboes nog 300 Sinterklaaspakketten te verdelen aan kansarme kinderen. Het grote aantal speelgoed stemt Joke Janssens van Kaboes alvast tevreden.

Logistiek is het weliswaar niet meer haalbaar om de nieuwe lading speelgoed nog te verdelen voor Kerstmis. “Nieuwe speelgoedpakketten versturen voor Kerst is helaas te vroeg dag. Daarom mikken we op Pasen. We zijn er vroeg bij maar dat is nodig, want we hebben zeker drie maanden voorbereiding nodig. We hopen ook gewoon om heel veel te kunnen geven. Als ik zie wat er vandaag al staat denk ik dat dat wel gaat lukken,” zegt Joke Janssens van Kaboes.