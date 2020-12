Het Overlegcomité komt vanmiddag samen, wat ligt er deze keer op de tafel?

Et voilà, we zijn nu de 18e, en de cijfers zijn er niet naar om te spreken over versoepelingen. Dat zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) gisteren al duidelijk in de Kamer. Zoals De Croo eerder al zei, zal men zich tijdens het overleg met de verschillende regering van het land vandaag weer laten leiden door de cijfers.

Hoewel het dagelijkse aantal besmettingen sinds eind oktober fors gedaald is, van 22.000 naar zo’n 2.400, is Vandenbroucke er niet gerust in. “Het is nog veel te veel. Wat ons vandaag zorgen baart, is dat we stijgingen zien die in een aantal provincies opmerkelijk zijn en die mogen niet de voorbode zijn van een opflakkering die zou leiden tot een derde golf. Dat mogen we niet meemaken.”

Bekijk hier de voorbeschouwing van minister Vandenbroucke in de Kamer (lees verder onder de video):