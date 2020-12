Poetin: "Patiënt in Berlijn (Navalny) wordt gesteund door VS-spionnen" 

Het is wel opvallend dat Poetin na de verkiezingen in de VS zes weken gewacht heeft om Biden te feliciteren, ook al was al langer duidelijk dat deze laatste de verkiezingen gewonnen had. In 2016 was Poetin een van de eerste leiders om Trump te feliciteren toen die Hillary Clinton verslagen had.

Wat er ook van zij, Moskou zat niet te wachten op Joe Biden, die in het verleden -net als Hillary Clinton- erg kritisch stond tegenover het Russische optreden in Oekraïne en elders.