Politie Kruibeke kan rijbewijs van dronken bestuurder niet intrekken omdat hij geen rijbewijs heeft

De dronken bestuurder had maar liefst 3.5 promille alcohol in zijn bloed. Veel te veel dus, en dus wou de politie zijn rijbewijs intrekken. Maar .... dat kon niet, want de man had geen rijbewijs. De man van 51 had namelijk een levenslang rijverbod. Dus hij mocht helemaal niet achter het stuur zitten. Aangezien de politie geen rijbewijs kon intrekken, hebben de agenten dan maar de auto van de man in beslag genomen.