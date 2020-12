Staatssecretaris Eva De Bleeker verklapt per ongeluk de prijzen van de vaccins

Er was geweten dat de prijzen van de vaccins ver uiteen zouden lopen, maar nu weten we dus voor het eerste hoe veel precies.

Voor het vaccin van AstraZeneca betaalt de Belgische Staat bijvoorbeeld 1,78 euro per dosis. Dat is maar een schijntje in vergelijking met het vaccin van BioNTech/Pfizer, dat eind dit jaar waarschijnlijk als eerste gebruikt kan worden en 12 euro per dosis kost.

Van de meeste vaccins zijn overigens twee doses nodig. Alleen voor het vaccin van Janssen Pharmaceutica (J&J in de tabel) wordt nog onderzocht of één dosis volstaat.