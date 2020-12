Royals die verbazen: herken de (punk)prinses en de Noorse prinses die de troon aan zich liet passeren 

Het gesprek van de Noorse prinses Märtha Louise aan de krant Insider heeft de aandacht getrokken. Märtha Louise had het over gendergelijkheid binnen het Noorse hof. De prinses is het oudste kind van koning Harald en koningin Sonja, maar moet de troon laten aan haar jongere broer Haakon. "Toen ik geboren werd was de reactie "Het is een meisje, wat nu?" Ik was een probleem, maar ik heb het niet geweten. Mijn ouders wilden graag een dochter, ik heb me nooit ondermijnd gevoeld", vertelt Märtha Louise.



In 1971 was de erfopvolging in Noorwegen in mannelijk lijn geregeld, van vader op oudste zoon. Twee jaar na Märtha Louise kreeg het land uiteindelijk zijn troonopvolger met de komst van prins Haakon. Maar dat wil niet zeggen dat er binnen de paleismuren geen discussie was, zo blijkt.