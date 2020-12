Sint-Niklaas organiseert kerstwandeling met warme getuigenissen van inwoners om jaar coronaproof af te sluiten

Het is voor iedereen een bijzonder jaar geweest en stad Sint-Niklaas wil 2020 op een passende manier afsluiten. Ze doet dat door een wandeling te organiseren langs 13 kerstbomen in de stad die helemaal in thema versierd zijn. Aan de bomen zullen ook de verhalen van enkele inwoners te horen zijn.

Onder meer mensen die in de horeca werken komen aan bod en ook burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) passeert de revue. Er is ook aandacht voor mensen die een erg ingrijpende gebeurtenis meemaakten in dit bijzondere jaar. Zo getuigt Jolien over haar huwelijk in volle coronacrisis en vertelt Daan over het feit dat de musical waarin hij mee deed geannuleerd werd.

Er is ook aandacht voor mentaal welzijn. Seniorenvrijwilligster Georgette slaat wekelijks een praatje met eenzame bejaarden en broers Andy en Pieter van vzw “Tzal wel zijn” vertellen over hoe zij op verschillende manieren het mentaal welzijn van jongeren in de stad onder de aandacht brachten.