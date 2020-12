Tenerife in lockdown. Willy Plas uit Pelt: “Misschien gaan we hier ongepland Nieuwjaar vieren”

Samen met het in- en uitreisverbod wordt de avondklok vervroegd naar 10 uur ’s avonds. “Dat is een uurtje vroeger dan nu het geval is”, zegt Willy. “Restaurants mogen alleen nog klanten bedienen buiten op het terras. Maar het is hier warm, 24 graden, dus is dat geen probleem. Het overgrote deel van het leven speelt zich hier sowieso buiten af. Ik merk ook dat de maatregelen hier op straat goed opgevolgd worden."

"Op feestdagen mogen twee gezinnen met maximaal 6 mensen mekaar zien. Dat is ook wat strenger dan voordien, toen mochten we nog met 10 vieren. Maar deze maatregelen zijn nog altijd soepeler dan in België.”