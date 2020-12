Thalys-terrorist veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

In augustus 2015 was hij in Brussel zwaarbewapend op de Thalystrein van Amsterdam naar Parijs gestapt. Hij opende het vuur en verwondde twee passagiers, maar kon daarna worden overmeesterd door drie jonge Amerikaanse militairen die toevallig in de trein zaten.

De man handelde in naam van terreurgroep IS. Hij werd aangestuurd door de coördinator van de IS-cel die de aanslagen in 2015 en 2016 pleegde in Frankrijk en België.