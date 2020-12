Truiense cafébaas brengt zondag getapte pintjes aan huis: "Als de gemeente het toelaat tenminste"

"Schol!", die kreet zal zondag regelmatig te horen zijn in Zepperen. Blavier gaat er namelijk met een bierwagen rondrijden, om bier aan huis te leveren. "De bedoeling is dat we zoals een ijskar met de wagen door de straten rijden, terwijl we met een bel zwaaien en kerstmuziek door de boxen spelen", vertelt de uitbater van café 't Elfde Gebod. "Wie zin heeft in een getapt pintje of een glaasje wijn kan zo even buiten komen staan."

"We hebben een aanhangwagen omgebouwd tot geïmproviseerde bierwagen, met een biertap en heel wat versieringen. Eigenlijk staat alles klaar om zondag te vertrekken", vervolgt Blavier. Maar of de Truienaar zondag ook mág uitrijden met zijn bierwagen, is nog niet zeker. "We wachten nog op goedkeuring van het schepencollege, dat komt morgen samen. In principe kan alles coronaproof verlopen. We zetten handgel klaar en we zien toe dat iedereen braaf aan de voordeur blijft staan. Als er te veel volk samentroept stoppen we met bier schenken."