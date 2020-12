10 jaar na Arabische Lente hebben hoogopgeleide broers Saheem en Fadel geen illusies meer: "Verkopen nu smokkelbenzine"

Ook de broers Saheem (29) en Fadel (30) deden tien jaar geleden mee aan de protestacties. Nu verkopen ze smokkelbenzine aan een verlaten weg om te overleven, want een job hebben ze nog altijd niet gevonden. Nochtans beschikt Saheem over een universitair diploma economie en is Fadel leraar Frans. "Diploma's zijn hier niets waard," vertelt Fadel. Volgens hem verandert Tunesië nooit: "De revolutie is één grote leugen. Ze geven zich uit als tijgers, maar eigenlijk zijn het apen. Dat is Tunesië."