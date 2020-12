Twee basisscholen in Balen dicht nadat verschillende coronabesmettingen werden vastgesteld

“Eerder waren al een paar klassen uit voorzorg in quarantaine geplaatst, maar omdat we zien dat het aantal besmettingen zich nu uitbreidt over verschillende klassen, hebben we samen met de bevoegde instanties beslist om de scholen preventief te sluiten tot na de kerstvakantie”, zegt burgemeester van Balen, Johan Leysen (CD&V).

“De besmettingsgraad in onze gemeente is sowieso hoog. Een paar weken geleden concentreerden de besmettingen zich bij de plus 80-jarigen. Nu ligt de focus op de min 12-jarigen. Daar zijn meer besmettingen dan bij dezelfde leeftijdscategorie in onze naburige gemeenten”, aldus Leysen.