UGent traint coronaspeurhonden: "Zweetgeur verraadt of je positief of negatief test"

De Universiteit van Gent en de universiteit van Luik zijn bezig met het onderzoeken en trainen van coronaspeurhonden, die aan de hand van jouw zweetgeur kunnen zeggen of je al dan niet besmet bent met het coronavirus. Om de honden het onderscheid te kunnen aanleren, moeten de onderzoekers eerst zo'n 400 negatieve stalen verzamelen. "Voor elk positief staal zijn er ook 3 tot 4 negatieve stalen nodig", legt professor Kris Callewaert van de Universiteit Gent uit. "Zaterdag gaan we de eerste 40 zweetstalen inzamelen, door met een staafje onder de oksel en in de lies het zweet op te vangen. Belangrijk is dat er ook een neusswap afgenomen wordt, zodat we kunnen controleren dat er zeker geen virus aanwezig is. Pas dan kunnen de stalen gebruikt worden om de honden op te leiden." Voor de positieve stalen doen de onderzoekers beroep op de ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Doorheen de opleiding staat de UGent in voor de wetenschappelijke kant van de coronaspeurhonden. “Wij verzamelen alle stalen in onze diepvries, de zogenaamde biobank. Daarnaast zorgen we er ook voor dat alle ethische protocols aanwezig zijn, zodat de stalen op een correcte manier worden afgenomen, en kijken we erop toe dat de training van de honden op een wetenschappelijke manier onderbouwd is”, zegt Callewaert nog.